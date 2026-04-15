L epidemia che colpì Firenze a metà del 300

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L epidemia che colpì Firenze a metà del 300' è 'Peste Nera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESTE NERA

Perché la soluzione è Peste Nera? La Peste Nera fu una delle pandemie più devastanti della storia europea, che tra il 1347 e il 1351 decimò la popolazione di molte città, tra cui Firenze. Questa epidemia, causata dal batterio Yersinia pestis, si diffuse rapidamente attraverso le vie commerciali, causando morti di massa e un profondo cambiamento sociale. A Firenze, le conseguenze furono drammatiche, portando a un rapido calo demografico e a profonde trasformazioni culturali. La sua influenza si fece sentire per decenni successivi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L epidemia che colpì Firenze a metà del 300". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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L epidemia che colpì Firenze a metà del 300 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Peste Nera

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Peste Nera

P Padova E Empoli S Savona T Torino E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L epidemia che colpì Firenze a metà del 300" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Peste Nera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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