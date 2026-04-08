Gli anni del secolo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli anni del secolo' è 'Cento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTO

Perché la soluzione è Cento? Gli anni del secolo si riferiscono a un periodo di cent'anni consecutivi che costituiscono un'intera era storica. La voce CENTO rappresenta simbolicamente questa unità temporale, indicando appunto il numero di anni che formano un secolo. Questo termine viene spesso utilizzato per evidenziare un intervallo di tempo significativo nella narrazione storica o culturale. La comprensione di questa espressione aiuta a collocare eventi e cambiamenti all’interno di un arco temporale definito e riconosciuto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli anni del secolo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Gli anni del secolo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cento

In presenza della definizione "Gli anni del secolo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli anni del secolo" conferma che la soluzione 'Cento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cento

C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli anni del secolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Segue il novantanoveUn proverbio turcoUna gara per il velocistaCosì furono detti gli Anni 20 del secolo scorsoGli anni del XX secolo in cui debuttarono i QueenGli anni del XXXI secoloUn ballo degli anni Cinquanta del secolo scorsoSi possono guidare a 14 anni