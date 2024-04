La Soluzione ♚ Medico anatomista del XVI secolo noto per le Tabulae Anatomicae

La soluzione di 19 lettere per la definizione: Medico anatomista del XVI secolo noto per le Tabulae Anatomicae. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARTOLOMEO EUSTACHIO

Curiosità su Medico anatomista del xvi secolo noto per le tabulae anatomicae: Un anatomista e medico fiammingo. è considerato il fondatore della moderna anatomia. fu medico di corte dell'imperatore carlo v d'asburgo e poi del figlio... Bartolomeo Eustachi, meglio conosciuto come Eustachio (San Severino Marche, 1500-1510 – Fossombrone, 27 agosto 1574), è stato un anatomista italiano. Redigeva e completava tutti i suoi scritti sulla base di osservazioni ed esperimenti. Indagò con acutezza e logica lungimiranza sui cadaveri per malattie varie. Teorizzò lo studio della tuba auditiva destra, ricordata tutt'oggi come la Tromba di Eustachio. Individuò inoltre le valvole coronarie, precisò ulteriormente la struttura di alcune ossa craniche, iniettò di acqua calda le arterie renali, cercò di determinare la struttura dei reni e dei denti. Descrisse per la prima volta le ghiandole ...

