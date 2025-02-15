La tenacia di certi profumi

SOLUZIONE: PERSISTENZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La tenacia di certi profumi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tenacia di certi profumi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Persistenza? La qualità di un odore che rimane nel tempo, anche dopo essersi allontanati, è ciò che rende alcuni profumi così memorabili. Questa caratteristica permette al profumo di continuare a diffondersi e a lasciare un'impronta duratura nella memoria di chi lo percepisce. È come una traccia invisibile che si fa sentire con costanza, senza svanire subito. La capacità di mantenere questa presenza stabile e costante rappresenta la forza di un aroma che si fa ricordare a lungo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La tenacia di certi profumi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tenacia di certi profumi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Persistenza:

P Padova E Empoli R Roma S Savona I Imola S Savona T Torino E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tenacia di certi profumi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

