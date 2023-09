La esaltano certi additivi alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La esaltano certi additivi alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAPIDITÀ

Significato/Curiosita : La esaltano certi additivi alimentari

Del salato, dell'acido. dolcificanti. esaltano la percezione del gusto del dolce. fra gli additivi alimentari vanno inseriti a rigore anche alcune sostanze... Esaltatore di sapidità nel tè ma anche come conservante) acido lattico e270 nei prodotti dolciari acido acetico e260 (en) esaltatore di sapidità, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

