Modesti come certi compensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modesti come certi compensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRRISORI

Significato/Curiosita : Modesti come certi compensi

Meloncino e wally, permettendo loro una comoda vittoria. i nicchiaioli, ormai certi della vittoria, reagirono in malo modo. pietrino venne aggredito, in breve... Inferiore a 140.000 lire. uno dei suoi punti di forza era certamente il peso irrisorio, oltre al ridotto consumo di carburante (pari a circa 50 km/l, che gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Modesti come certi compensi : modesti; come; certi; compensi; Un po di modesti a; modesti a con l accento sulla A; modesti per durata; modesti a e mancanza di superbia; modesti o trasandati; Essere baldanzosi come reucci da pollaio; come i terreni o le rocce a rischio crollo; Versata come una pinta di birra; Imprecisa come può esserlo una domanda; come i Minuti in un film con Johnny Depp; Si legge all entrata dei paesi e su certi zerbini; Lo sono certi ricordi; Con esse vanno presi certi individui; Aumentato come certi prezzi; A esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavori; I compensi degli avvocati; compensi per lavoratori; Insignificanti come certi compensi ; compensi per esattori; compensi o corrispettivi;

Cerca altre Definizioni