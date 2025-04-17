La pietra che simboleggia la tenacia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pietra che simboleggia la tenacia' è 'Granito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRANITO

Perché la soluzione è Granito? Il granito rappresenta una pietra molto resistente e duratura, simbolo di forza e perseveranza. Questa roccia, formata da cristalli di quarzo, feldspato e micaso, si caratterizza per la sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. È spesso utilizzato in costruzioni e sculture grazie alla sua durevolezza. La sua natura compatta e resistente lo rende un esempio perfetto di resistenza nel tempo, incarnando la determinazione e la fermezza di chi affronta le sfide con tenacia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pietra che simboleggia la tenacia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La pietra che simboleggia la tenacia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Granito

Se la definizione "La pietra che simboleggia la tenacia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pietra che simboleggia la tenacia" conferma che la soluzione 'Granito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Granito

G Genova R Roma A Ancona N Napoli I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pietra che simboleggia la tenacia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Granito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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