Lo procura un velo davanti agli occhi - Cruciverba

"Lo procura un velo davanti agli occhi" o "annebbiamento" è una sensazione caratterizzata dalla compromissione temporanea della vista, spesso descritta come se un sottile velo o nebbia oscurasse l'immagine. Questo fenomeno può essere causato da varie condizioni mediche, tra cui disturbi oculari come cataratta, glaucoma o distacco della retina, nonché patologie sistemiche come l'ipertensione o il diabete. L'annebbiamento può variare in intensità e durata, e potrebbe essere accompagnato da sintomi come sfocatura, difficoltà a focalizzare o perdita di chiarezza visiva. La diagnosi accurata delle cause sottostanti è fondamentale per determinare il trattamento adeguato e preservare la salute visiva.

