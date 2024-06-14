Lo rasenta la nave agli ormeggi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo rasenta la nave agli ormeggi' è 'Molo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo rasenta la nave agli ormeggi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo rasenta la nave agli ormeggi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Molo? Il molo è una struttura che si estende nel mare o in un porto, consentendo alle imbarcazioni di avvicinarsi alle coste e di ormeggiare in sicurezza. È un punto di riferimento per i naviganti e un luogo di sosta temporanea o di carico e scarico delle merci. Questa costruzione protegge le navi dalle onde e permette l'accesso facilitato alle imbarcazioni.

Se la definizione "Lo rasenta la nave agli ormeggi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo rasenta la nave agli ormeggi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Molo:

M Milano O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo rasenta la nave agli ormeggi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

