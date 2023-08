Lo è chi impone agli altri la propria volontà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi impone agli altri la propria volontà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ASSOLUTISTA

Significato/Curiosita : Lo e chi impone agli altri la propria volonta

Ad attività illecite, segreta e duratura, che impone la propria volontà con mezzi illegali violenti e armi, spesso facendo pagare una tassa per una falsa... Moti del 1820-1821 furono tentativi di insurrezione contro i regimi assolutisti, che nacquero in spagna e si diffusero poi in altri paesi europei, tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

