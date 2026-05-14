Il cappotto verde degli Austriaci

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cappotto verde degli Austriaci' è 'Loden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LODEN

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Perché la soluzione è Loden? Il Loden è un tessuto tradizionale austriaco noto per la sua robustezza e calore, utilizzato principalmente per realizzare il cappotto verde degli Austriaci. Questo capo di abbigliamento, caratterizzato da un colore verde intenso, è simbolo di identità e cultura locale. La stoffa deriva da un'antica lavorazione che combina lana e tessuti naturali, rendendola resistente alle intemperie. Il Loden, così, rappresenta un elemento distintivo dell'abbigliamento tradizionale austriaco, ancora oggi apprezzato per la sua qualità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cappotto verde degli Austriaci". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il cappotto verde degli Austriaci nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Loden

La soluzione associata alla definizione "Il cappotto verde degli Austriaci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cappotto verde degli Austriaci" conferma che la soluzione 'Loden' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Loden

L Livorno O Otranto D Domodossola E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cappotto verde degli Austriaci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Loden' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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