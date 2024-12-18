Chi la prende scende sotto terra

SOLUZIONE: METROPOLITANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi la prende scende sotto terra" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi la prende scende sotto terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Metropolitana? La metropolitana è un sistema di trasporto sotterraneo che permette di spostarsi rapidamente in una grande città, passando sotto le strade e i quartieri. È composta da treni che viaggiano su binari nascosti sotto il livello del suolo, facilitando gli spostamenti nelle aree urbane più congestionate. Questo metodo di trasporto consente di ridurre il traffico e di raggiungere diverse destinazioni in breve tempo.

Per risolvere la definizione "Chi la prende scende sotto terra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi la prende scende sotto terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Metropolitana:

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi la prende scende sotto terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

