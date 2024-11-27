Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella
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SOLUZIONE: ATWOOD
Perchè la soluzione è Atwood? Margaret Atwood è l’autrice di Il racconto dell’ancella, un romanzo che ha catturato l’attenzione di molti. La sua scrittura coinvolgente e il modo in cui descrive un mondo distopico fanno riflettere su temi importanti, lasciando un’impronta duratura nei lettori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Atwood
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella
- Risposta: ATWOOD
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: D
Le 6 lettere della soluzione
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