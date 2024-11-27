Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella' è 'Atwood'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATWOOD

Perchè la soluzione è Atwood? Margaret Atwood è l’autrice di Il racconto dell’ancella, un romanzo che ha catturato l’attenzione di molti. La sua scrittura coinvolgente e il modo in cui descrive un mondo distopico fanno riflettere su temi importanti, lasciando un’impronta duratura nei lettori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Atwood

La soluzione associata alla definizione "Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atwood'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella

Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella Risposta: ATWOOD

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: D

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona T Torino W Washington O Otranto O Otranto D Domodossola

La soluzione 'Atwood' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Margaret che ha scritto Il racconto dell ancella". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.