È scritto in uno dei riquadri della roulette

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È scritto in uno dei riquadri della roulette' è 'Pair'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAIR

Perché la soluzione è Pair? La voce PAIR si trova frequentemente in uno dei riquadri della roulette, indicando una coppia di numeri che vengono considerati insieme durante il gioco. Questa annotazione permette ai scommettitori di comprendere quale combinazione di numeri si sta puntando, facilitando le strategie di gioco. La presenza di PAIR aiuta a distinguere specifiche coppie tra le molte possibilità offerte dalla roulette. La sua posizione nei riquadri permette di riconoscerla facilmente durante le puntate.

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È scritto in uno dei riquadri della roulette nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pair

In presenza della definizione "È scritto in uno dei riquadri della roulette", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pair'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È scritto in uno dei riquadri della roulette

È scritto in uno dei riquadri della roulette Risposta: PAIR

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: R

Le 4 lettere della soluzione

P Padova A Ancona I Imola R Roma

La soluzione 'Pair' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È scritto in uno dei riquadri della roulette". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.