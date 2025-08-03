Margaret Atwood scrisse quello dell ancella
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SOLUZIONE: RACCONTO
Perchè la soluzione è Racconto? Margaret Atwood creò un racconto che esplora un mondo distopico, dove il controllo e la libertà sono in contrasto. La narrazione coinvolge i lettori, portandoli dentro una storia intensa e ricca di emozioni, che lascia spazio a riflessioni profonde sulle scelte dei personaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Margaret Atwood scrisse quello dell ancella
- Risposta: RACCONTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Margaret Atwood scrisse quello dell ancella nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Racconto
La definizione "Margaret Atwood scrisse quello dell ancella" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Racconto'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Racconto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Margaret Atwood scrisse quello dell ancella". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Altre definizioni collegate
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