Margaret Atwood scrisse quello dell ancella

Anna Spiotta | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Margaret Atwood scrisse quello dell ancella' è 'Racconto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RACCONTO

Perchè la soluzione è Racconto? Margaret Atwood creò un racconto che esplora un mondo distopico, dove il controllo e la libertà sono in contrasto. La narrazione coinvolge i lettori, portandoli dentro una storia intensa e ricca di emozioni, che lascia spazio a riflessioni profonde sulle scelte dei personaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Margaret Atwood scrisse quello dell ancella
  • Risposta: RACCONTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O
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Margaret Atwood scrisse quello dell ancella nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Racconto

La definizione "Margaret Atwood scrisse quello dell ancella" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Racconto'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
C Como
C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Racconto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Margaret Atwood scrisse quello dell ancella". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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