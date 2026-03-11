Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale

SOLUZIONE: APOLOGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Apologo? Un apologo è un breve racconto che utilizza una narrazione semplice e allegorica per trasmettere un insegnamento morale. Attraverso personaggi e situazioni simboliche, l’autore comunica un messaggio etico o una lezione di vita, spesso con finalità didattiche o riflessive. Questa forma narrativa permette di veicolare valori e principi in modo immediato e efficace, stimolando la riflessione e la comprensione del lettore. L’apologo si distingue per la sua capacità di unire intrattenimento e insegnamento in un’unica narrazione.

La definizione "Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Apologo:

A Ancona P Padova O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Racconto in versi o in prosa dal quale si ricava un insegnamento morale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

