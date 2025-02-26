Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago' è 'Follett'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOLLETT

Perché la soluzione è Follett? Ken è l'autore del romanzo La cruna dell'ago, un'opera che ha riscosso grande successo e riconoscimento. La sua capacità narrativa si riflette nella creazione di personaggi complessi e trame avvincenti, caratteristiche tipiche di uno scrittore di talento. FOLLETT, noto per i suoi romanzi storici e di suspense, dimostra come la passione per la scrittura possa portare a risultati eccezionali. La sua opera si inserisce nel panorama letterario come esempio di grande abilità e dedizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Follett

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago" conferma che la soluzione 'Follett' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Follett

F Firenze O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ken : ha scritto il romanzo La cruna dell ago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Follett' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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