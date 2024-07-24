Una corda ancorata

SOLUZIONE: TIRANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una corda ancorata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una corda ancorata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tirante? Un tirante è un elemento strutturale che si fissa a un punto stabile, come una corda ancorata, per sostenere o rinforzare un edificio o una struttura. Serve a distribuire le forze e a mantenere l'equilibrio, garantendo la stabilità complessiva. La sua funzione è fondamentale in ingegneria e architettura, contribuendo a prevenire crolli o cedimenti, mantenendo le strutture salde e sicure.

Se la definizione "Una corda ancorata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una corda ancorata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tirante:

T Torino I Imola R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una corda ancorata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

