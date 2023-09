Un cavo di fissaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavo di fissaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIRANTE

Significato/Curiosita : Un cavo di fissaggio

Ancorato al corpo morto sul fondo: tale cavo viene dato volta alle bitte di bordo. l'ormeggio mediante fissaggio a struttura a terra deve tener conto delle... Compressione semplice. il tirante è anche un elemento costitutivo della capriata (catena) o delle strutture reticolari, dove il tirante viene chiamato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

