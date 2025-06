Un cavo tenuto in tensione nei cruciverba: la soluzione è Tirante

TIRANTE

Curiosità e Significato di Tirante

Vuoi sapere di più su Tirante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tirante.

Perché la soluzione è Tirante? Un tirante è un elemento strutturale che, messo sotto tensione, sostiene e rinforza edifici o ponti. Spesso realizzato in acciaio, serve a mantenere le parti in posizione e garantire stabilità. Pensalo come una corda tesa che aiuta a mantenere la forma e la sicurezza di grandi strutture, assicurando che siano resistenti alle sollecitazioni. È fondamentale per la solidità delle costruzioni moderne.

Come si scrive la soluzione Tirante

Hai trovato la definizione "Un cavo tenuto in tensione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

