Un cavo sotto tensione
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cavo sotto tensione' è 'Tirante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Tirante? Un tirante è un cavo sotto tensione che sostiene strutture come ponti o edifici, mantenendole stabili e resistenti. La sua funzione è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità, evitando che le strutture si deformino o crollino sotto carichi variabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un cavo sotto tensione
- Risposta: TIRANTE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TANE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Un cavo sotto tensione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tirante
La soluzione associata alla definizione "Un cavo sotto tensione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirante'.
La soluzione 'Tirante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cavo sotto tensione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un cavo tenuto in tensione È inammissibile sotto le armi Si ammucchiano sotto i pini Unità di misura della tensione elettrica Un cavo del veliero
Altre definizioni collegate
Con sotto: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca
Con tensione: Un unità di tensione elettrica