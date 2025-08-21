Un cavo sotto tensione

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cavo sotto tensione' è 'Tirante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TIRANTE

Perchè la soluzione è Tirante? Un tirante è un cavo sotto tensione che sostiene strutture come ponti o edifici, mantenendole stabili e resistenti. La sua funzione è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità, evitando che le strutture si deformino o crollino sotto carichi variabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un cavo sotto tensione
  • Risposta: TIRANTE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TANE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E
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Un cavo sotto tensione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tirante

La soluzione associata alla definizione "Un cavo sotto tensione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirante'.

La soluzione 'Tirante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cavo sotto tensione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con tensione: Un unità di tensione elettrica 