Un cavo sotto tensione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cavo sotto tensione' è 'Tirante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T I R A N T E

Perchè la soluzione è Tirante? Un tirante è un cavo sotto tensione che sostiene strutture come ponti o edifici, mantenendole stabili e resistenti. La sua funzione è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità, evitando che le strutture si deformino o crollino sotto carichi variabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un cavo sotto tensione

Un cavo sotto tensione Risposta: TIRANTE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T A N E

Inizia con: T

T Finisce con: E

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Un cavo sotto tensione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tirante

La soluzione associata alla definizione "Un cavo sotto tensione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirante'.

La soluzione 'Tirante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cavo sotto tensione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.