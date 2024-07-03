Nominate dai votanti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nominate dai votanti' è 'Elette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTE

Perché la soluzione è Elette? Quando una persona viene scelta tramite un processo elettorale, si dice che è stata nominata dai votanti. Questo significa che ha ricevuto il supporto e la preferenza della maggioranza degli elettori che hanno partecipato alle elezioni. L'atto di nominare qualcuno in questo modo implica che la sua posizione o carica è stata assegnata attraverso un voto ufficiale. La validità di questa nomina dipende dalla partecipazione e dal consenso espresso dagli elettori nel corso del processo democratico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nominate dai votanti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Nominate dai votanti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Elette

La soluzione associata alla definizione "Nominate dai votanti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nominate dai votanti" conferma che la soluzione 'Elette' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Elette

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nominate dai votanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Elette' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nominate a maggioranzaScelte tramite votazioneNominate con votazioneConcordanza totale tra i votantiIl dato elettorale che assomma tutti i votantiL insieme dei votantiNominate per un altra legislatura