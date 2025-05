Nominate a maggioranza nei cruciverba: la soluzione è Elette

ELETTE

Curiosità e Significato di "Elette"

Hai risolto il cruciverba con Elette? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Elette.

La parola elette si riferisce a persone selezionate per ricoprire una carica o un ruolo attraverso un processo di voto. In un contesto di nominate a maggioranza, indica che tali individui sono stati scelti grazie al supporto della maggioranza dei votanti, evidenziando l'aspetto democratico della loro elezione.

Come si scrive la soluzione: Elette

