Il dato elettorale che assomma tutti i votanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dato elettorale che assomma tutti i votanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AFFLUENZA

Significato/Curiosita : Il dato elettorale che assomma tutti i votanti

Messa in atto in modo così grossolano che, in alcuni collegi, al momento dello spoglio, il numero dei votanti risultava maggiore di quello degli aventi... Titolo. affluenza come misura di partecipazione al voto affluenza, film di kevin asch (2014) affluenza, album dei count zero (1997) affluenza nell'ingegneria... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il dato elettorale che assomma tutti i votanti : dato; elettorale; assomma; tutti; votanti; La nomina di un candidato dopo il voto; Soldato medievale che scagliava le frecce; L Arnoldo fondato re dell omonima casa editrice; Movimento dittatoriale fondato da Benito Mussolini; Nella battaglia navale è meno grave di affondato ; Cassetta elettorale ; È l argomento della campagna elettorale ; Comprende il seggio elettorale ; Sondaggio postelettorale immediato: exit-__ ing; C è quella elettorale ci vuol vivere Toto Cutugno; La band di tutti i miei sbagli e Colpo di pistola; Lo possiedono tutti i cani di razza; Celebre brano di Little Richard: tutti ; Il bimbo lo dice a tutti ; Non tutti ; Concordanza totale tra i votanti ; L insieme dei votanti ; Prescelto dai votanti ; Impegna i votanti ; L insieme di tutti i votanti ;

Cerca altre Definizioni