La Soluzione ♚ Nominate per un altra legislatura La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RIELETTE

Curiosità su Nominate per un altra legislatura: Nata a Oakland da madre indiana, immigrata da Chennai, e da padre di origine giamaicana, Kamala Harris studia alla Università Howard e all'Hastings College of the Law di San Francisco. Kamala Devi Harris (Oakland, 20 ottobre 1964) è una politica ed ex procuratrice statunitense, 49º vicepresidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021.

