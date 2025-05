Scelte tramite votazione nei cruciverba: la soluzione è Elette

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scelte tramite votazione' è 'Elette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELETTE

Curiosità e Significato di "Elette"

La parola Elette è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elette.

Elette si riferisce a persone selezionate attraverso un processo di votazione, in cui gli elettori esprimono le proprie preferenze per designare rappresentanti o decisioni. Le elette occupano ruoli di responsabilità, come politici o membri di un consiglio, in base al consenso popolare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Elette

Stai cercando la risposta alla definizione "Scelte tramite votazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z E E V I N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENEZIA" VENEZIA

