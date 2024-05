Significato della soluzione per: L insieme dei votanti

Sostantivo

In diritto l'elettorato attivo è la capacità giuridica e la legittimazione a esprimere, in genere tramite il proprio voto o comunque dichiarando in qualche modo la propria scelta, la preferenza per un candidato nell'elezione a cariche in genere pubbliche. Coincide in genere con il possesso del diritto di voto ed è la base per la formazione delle liste elettorali (intese come elenchi degli elettori).

elettorato ( approfondimento) m sing (pl.: elettorati)

(politica) (diritto) insieme di persone con facoltà di esprimere un voto in un'elezione

Sillabazione

e | let | to | rà | to

Pronuncia

IPA: /eletto'rato/

Etimologia / Derivazione

deria da elettore