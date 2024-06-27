Parte della zampa canina di una nave di Palermo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parte della zampa canina di una nave di Palermo' è 'Sperone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPERONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parte della zampa canina di una nave di Palermo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte della zampa canina di una nave di Palermo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sperone? Lo sperone di una nave, spesso realizzato in legno o metallo, rappresenta una parte importante della struttura che si estende dalla prua. Questa componente, ispirata alla forma di una zampa, aiuta a migliorare la stabilità e la manovrabilità durante la navigazione. Nel contesto delle imbarcazioni di Palermo, il termine si collega strettamente a quella porzione della struttura che si proietta in avanti, contribuendo a dare carattere e funzionalità all'intera imbarcazione.

Se la definizione "Parte della zampa canina di una nave di Palermo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte della zampa canina di una nave di Palermo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sperone:

S Savona P Padova E Empoli R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte della zampa canina di una nave di Palermo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

