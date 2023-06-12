Una costellazione che faceva parte della Nave Argo

SOLUZIONE: CARENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una costellazione che faceva parte della Nave Argo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una costellazione che faceva parte della Nave Argo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Carena? La parola si riferisce a una delle figure celesti che componevano la grande figura nel cielo associata alla mitica imbarcazione Argo. Questa costellazione è riconoscibile tra le stelle e rappresenta una parte importante del mito greco legato ai viaggi e alle avventure degli eroi. Il suo nome è collegato a un elemento strutturale di una nave, che sostiene e protegge l'intera imbarcazione.

Quando la definizione "Una costellazione che faceva parte della Nave Argo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una costellazione che faceva parte della Nave Argo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carena:

C Como A Ancona R Roma E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una costellazione che faceva parte della Nave Argo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

