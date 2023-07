Parte della nave che rimane immersa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della nave che rimane immersa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARENA

Significato/Curiosita : Parte della nave che rimane immersa

L'altezza della parte che rimane immersa nell'acqua e che intercorre quindi tra la linea di galleggiamento ed il punto inferiore estremo della chiglia.... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carena (disambigua). la carena (dal latino carina), detta anche opera viva, è la parte dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Parte della nave che rimane immersa : parte; della; nave; rimane; immersa; parte del camino; Si alzano dopo la parte nza; Non apparte nente al clero; parte cipare all asta; Vi parte e arriva la corsa ciclistica che tocca Bastogne; Le abitanti della città col Ponte di Porta Napoli; La Trek storica saga della fantascienza; Vasca della cartiera; I confini della Baviera; Corrisponde agli anni della fanciullezza; Antica nave romana; Lo lancia la nave in pericolo; L alta disincaglia la nave ; Antica nave da guerra detta anche pentera; Guasto sofferto dalla nave ; Far rimane re senza; Può rimane re dopo una ferita profonda; Fermarsi rimane re; È quello che rimane ; Lo rimane chi si brucia; immersa nell inchiostro; Parte immersa di un imbarcazione; immersa con la mente;

Cerca altre Definizioni