SOLUZIONE: PLATELMINTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tipo di vermi che comprende la tenia" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tipo di vermi che comprende la tenia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Platelminti? I platelminti sono un gruppo di parassiti che includono organismi come la tenia, noti per la loro forma allungata e piatta. Questi organismi vivono all’interno di altri organismi e si nutrono assorbendo nutrienti direttamente attraverso la loro superficie corporea. La loro struttura semplice e il modo di vivere li rendono adatti a colonizzare ambienti interni, come l’intestino. La presenza di questi parassiti può causare problemi di salute e richiede interventi specifici per eliminarli.

La soluzione associata alla definizione "Il tipo di vermi che comprende la tenia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tipo di vermi che comprende la tenia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

P Padova L Livorno A Ancona T Torino E Empoli L Livorno M Milano I Imola N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tipo di vermi che comprende la tenia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

