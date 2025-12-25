La zoologia dei vermi

SOLUZIONE: ELMINTOLOGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La zoologia dei vermi" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La zoologia dei vermi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Elmintologia? L'elminologia si occupa dello studio dei vermi, organismi che vivono in ambienti diversi e spesso sono invisibili a occhio nudo. Questa disciplina analizza le caratteristiche anatomiche, il ciclo di vita e l'importanza ecologica di queste creature, contribuendo alla comprensione delle malattie che possono trasmettere all'uomo. Conoscere l'elminologia permette di sviluppare metodi di prevenzione e trattamento efficaci, migliorando la salute pubblica e la gestione degli ecosistemi.

Per risolvere la definizione "La zoologia dei vermi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La zoologia dei vermi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Elmintologia:

E Empoli L Livorno M Milano I Imola N Napoli T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La zoologia dei vermi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

