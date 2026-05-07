Comprende conti e duchi

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Comprende conti e duchi' è 'Aristocrazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARISTOCRAZIA

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Perché la soluzione è Aristocrazia? L'aristocrazia è una classe sociale composta da individui che possiedono privilegi e status elevati, spesso trasmessi per nascita. Questa categoria include membri di famiglie nobiliari e detentori di titoli come duchi, che rappresentano il livello più alto di questa gerarchia. La loro posizione si basa su un sistema di privilegi che comprende anche la gestione di conti e territori. L'aristocrazia ha storicamente esercitato un ruolo di rilievo nelle strutture di potere e nel mantenimento delle tradizioni sociali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende conti e duchi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Comprende conti e duchi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Aristocrazia

Se la definizione "Comprende conti e duchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende conti e duchi" conferma che la soluzione 'Aristocrazia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Aristocrazia

A Ancona R Roma I Imola S Savona T Torino O Otranto C Como R Roma A Ancona Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende conti e duchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aristocrazia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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