Il foglietto giapponese ripiegato ad arte nei cruciverba: la soluzione è Origami

Sara Verdi | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il foglietto giapponese ripiegato ad arte' è 'Origami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORIGAMI

Curiosità e Significato di Origami

La parola Origami è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Origami.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pietre lavorate ad arteArte marziale giapponeseL arte giapponese di piegatura della cartaUn arte marziale giapponeseArte botanica giapponese con una palla di terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Il foglietto giapponese ripiegato ad arte - Origami

Come si scrive la soluzione Origami

Hai trovato la definizione "Il foglietto giapponese ripiegato ad arte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Origami:
O Otranto
R Roma
I Imola
G Genova
A Ancona
M Milano
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S I N A

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.