Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STOINO

Significato/Curiosita : Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate

Diversi filoni di tradizione: tappeto persiano, tappeto pakistano, tappeto arabo, tappeto anatolico, tappeto curdo, tappeto caucasico, tappeti centro-asiatici... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. stoina è un comune della romania di 2.543 abitanti, ubicato nel distretto di gorj... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate : tappeto; tenda; fibre; vegetali; poco; lavorate; Forma un tappeto vegetale; tappeto anatolico raso; Il tappeto del corridoio; Un tappeto ma anche un gatto; Il tappeto della foresta; Lo stenda rdo dell imperatore Costantino; Un soggiorno sotto la tenda ; Una vacanza in tenda o camper; Rifinitura della parte superiore di una tenda ; Il Paese con Bruges e Ostenda ; Infiammazìone delle fibre leganti muscoli ed ossa; Pieno di fibre sottili e allungate; Ammasso di fibre nervose; Particolari fibre tessili artificiali; Lo sono certe fibre ; I vegetali che servono a scopi farmaceutici; Il burro da grassi vegetali ; Come i suoli minerali privi di terra e vegetali ; Carburante prodotto con elementi vegetali ; La produzione di vegetali da trapiantare; poco osservatore; poco rumore; Venuto al mondo da poco ; poco di tutto; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente; Rendono se sono lavorate ; lavorate con ago e filo;

Cerca altre Definizioni