L ortaggio che alcuni chiamano costa
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SOLUZIONE: BIETOLA
Perchè la soluzione è Bietola? La bietola è un ortaggio molto versatile, apprezzato per le sue foglie verdi e i gambi saporiti. Può essere cucinata in tanti modi diversi, rendendo ogni piatto più gustoso e colorato. È una scelta sana e ricca di nutrienti per tutta la famiglia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L ortaggio che alcuni chiamano costa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bietola
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L ortaggio che alcuni chiamano costa
- Risposta: BIETOLA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Bietola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ortaggio che alcuni chiamano costa". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Così alcuni chiamano la regina di picche Alcuni la chiamano anche scamorza Frutto che alcuni chiamano prugna Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste Un ortaggio poco apprezzato
Altre definizioni collegate
Con ortaggio: Un ortaggio venduto a mazzi
Con alcuni: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca
Con chiamano: Gli arabi lo chiamano giorno dell adunanza