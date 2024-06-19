L ortaggio che alcuni chiamano costa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ortaggio che alcuni chiamano costa' è 'Bietola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIETOLA

Perchè la soluzione è Bietola? La bietola è un ortaggio molto versatile, apprezzato per le sue foglie verdi e i gambi saporiti. Può essere cucinata in tanti modi diversi, rendendo ogni piatto più gustoso e colorato. È una scelta sana e ricca di nutrienti per tutta la famiglia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ortaggio che alcuni chiamano costa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bietola

Se la definizione "L ortaggio che alcuni chiamano costa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bietola'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L ortaggio che alcuni chiamano costa

L ortaggio che alcuni chiamano costa Risposta: BIETOLA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: B______

B______ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

B Bologna I Imola E Empoli T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

La soluzione 'Bietola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ortaggio che alcuni chiamano costa". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.