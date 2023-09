Un ortaggio poco apprezzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ortaggio poco apprezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosita : Un ortaggio poco apprezzato

Circa il 2% del territorio del paese, è possibile coltivare cereali e ortaggi. la fauna annovera, tra le specie principali, la iena, la volpe, il gatto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rapa (disambigua). questa voce sull'argomento ortaggi è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

