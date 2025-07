Frutto che alcuni chiamano prugna nei cruciverba: la soluzione è Susina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto che alcuni chiamano prugna' è 'Susina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUSINA

Curiosità e Significato di Susina

La soluzione Susina di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Susina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Susina? La susina è il frutto di un albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae, simile a una piccola prugna, ma più delicato e dolce. Spesso chiamata anche prugna selvatica, la susina è apprezzata per il suo sapore intenso e la sua versatilità in cucina, usata sia fresca che per confetture. Un frutto che incanta per la sua semplicità e gusto naturale.

Come si scrive la soluzione Susina

Hai trovato la definizione "Frutto che alcuni chiamano prugna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

U Udine

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

