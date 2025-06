Alcuni la chiamano anche scamorza nei cruciverba: la soluzione è Provola

PROVOLA

Perché la soluzione è Provola? La provola è un formaggio fresco e filante, tipico della tradizione italiana, simile alla scamorza ma più morbido. Viene spesso utilizzata in cucina per insaporire piatti caldi o come ingrediente in molte ricette. La sua consistenza cremosa e il sapore delicato la rendono molto amata. Insomma, un vero classico del panorama gastronomico italiano!

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

