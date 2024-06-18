Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato' è 'Umpa Lumpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UMPA LUMPA

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Perché la soluzione è Umpa Lumpa? Le UMPA LUMPA sono piccole creature immaginarie presenti nel libro La fabbrica di cioccolato. Sono figure allegre e vivaci, caratterizzate da un aspetto colorato e una personalità giocosa. Queste creature svolgono ruoli fondamentali nella narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera magica e fantasiosa. La loro presenza arricchisce la storia, rendendola ancora più affascinante per i lettori. La loro natura fantastica le rende indimenticabili e simbolo di un mondo incantato.

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Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Umpa Lumpa

La soluzione associata alla definizione "Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Umpa Lumpa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato

Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato Risposta: UMPA LUMPA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 4-5

4-5 Schema utile: U___ _____

U___ _____ Inizia con: U

U Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

U Udine M Milano P Padova A Ancona L Livorno U Udine M Milano P Padova A Ancona

La soluzione 'Umpa Lumpa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.