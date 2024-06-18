Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato
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SOLUZIONE: UMPA LUMPA
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Perché la soluzione è Umpa Lumpa? Le UMPA LUMPA sono piccole creature immaginarie presenti nel libro La fabbrica di cioccolato. Sono figure allegre e vivaci, caratterizzate da un aspetto colorato e una personalità giocosa. Queste creature svolgono ruoli fondamentali nella narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera magica e fantasiosa. La loro presenza arricchisce la storia, rendendola ancora più affascinante per i lettori. La loro natura fantastica le rende indimenticabili e simbolo di un mondo incantato.
Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Umpa Lumpa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato
- Risposta: UMPA LUMPA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 4-5
- Schema utile: U___ _____
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Umpa Lumpa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tozze creature del libro La fabbrica di cioccolato". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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Con libro: Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro