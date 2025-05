La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dahl: scrisse La fabbrica di cioccolato' è 'Roald' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROALD

Approfondisci la parola di 5 lettere Roald: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Roald? La definizione si riferisce a Roald Dahl, l'autore del famoso libro La fabbrica di cioccolato, che ha affascinato generazioni di lettori con le sue leggendarie storie per bambini. Pertanto, la risposta corretta per il cruciverba è ROALD.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nome di AmundsenIl Dahl autore per l infanziaIl Roald che scrisse La fabbrica di cioccolatoEra di cioccolato in un libro di Roald DahlAutore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato

Se "Dahl: scrisse La fabbrica di cioccolato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

C A O P T I O E A C N A F A T L R I T E I R T T S C E

