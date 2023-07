Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROALD DAHL

Significato/Curiosita : Autore del noto romanzo la fabbrica di cioccolato

Nel romanzo per bambini dell'autore britannico roald dahl la fabbrica di cioccolato (1964) e nel suo sequel il grande ascensore di cristallo (1972). è l'eccentrico... Co-inventore della valvola wdt (wade-dahl-till), utilizzata per contrastare gli effetti dell'idrocefalia. roald dahl nacque nel 1916 nel galles da genitori... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

