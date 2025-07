Chi è lo scrittore dalle cui opere sono stati tratti famosi film come La fabbrica di cioccolato, Matilda 6 mitica e Il GGG? nei cruciverba: la soluzione è Ronald Dahl

RONALD DAHL

Curiosità e Significato di Ronald Dahl

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ronald Dahl più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ronald Dahl.

Perché la soluzione è Ronald Dahl? Ronald Dahl è uno scrittore britannico celebre per i suoi racconti fantastici e pieni di fantasia, spesso rivolti ai bambini. Le sue opere, come La fabbrica di cioccolato, Matilda e Il GGG, combinano humor, avventura e un pizzico di magia, lasciando un segno indelebile nel cuore dei lettori di tutte le età. Un autore capace di trasformare l’immaginazione in storie indimenticabili.

Come si scrive la soluzione Ronald Dahl

Hai trovato la definizione "Chi è lo scrittore dalle cui opere sono stati tratti famosi film come La fabbrica di cioccolato, Matilda 6 mitica e Il GGG?" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

D Domodossola

A Ancona

H Hotel

L Livorno

