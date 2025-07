Ha le zampe corte e tozze nei cruciverba: la soluzione è Bassotto

BASSOTTO

Curiosità e Significato di Bassotto

Vuoi sapere di più su Bassotto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bassotto.

Perché la soluzione è Bassotto? Il BASSOTTO è un cane di piccola taglia, noto per le sue zampe corte e tozze, che gli conferiscono un'andatura simpatica e un aspetto compatto. Originario della Gran Bretagna, è molto amato come animale da compagnia grazie al suo carattere affettuoso e alla sua intelligenza. In breve, il BASSOTTO è il fedele amico che conquista con il suo stile unico e il suo temperamento dolce.

Come si scrive la soluzione Bassotto

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T M E I O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMETO" SIMETO

