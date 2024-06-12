Cifre a nove zeri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cifre a nove zeri' è 'Bilioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BILIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cifre a nove zeri" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cifre a nove zeri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Bilioni? Le cifre a nove zeri rappresentano un grande quantitativo numerico che supera di gran lunga le centinaia di milioni. Questi numeri sono spesso utilizzati per indicare importi molto elevati in ambiti come economia e finanza. La parola associata a questa quantità è un termine che esprime un valore estremamente alto, spesso usato per descrivere patrimoni, budget o quantità di dati. La comprensione di questa grandezza permette di apprezzare l'entità di numeri astronomici e la loro rappresentazione.

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Cifre a nove zeri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bilioni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cifre a nove zeri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cifre a nove zeri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bilioni:

B Bologna I Imola L Livorno I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cifre a nove zeri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Per alcuni sono migliaia di miliardiMigliaia di miliardiValgono migliaia di miliardiDispone di cifre con sei zeriSi scrive con nove zeriHa quattrini a nove zeriCifre a sei zeriUna cifra a nove zeri