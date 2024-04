La Soluzione ♚ Ha quattrini a nove zeri

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Ha quattrini a nove zeri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MILIARDARIO

Curiosità su Ha quattrini a nove zeri: Piemontese), mia martini, enrico ruggeri (a mia moglie), renato zero (l'istrione, incisa nel 2000 nel suo album tutti gli zeri del mondo), franco battiato (ed io... In paesi che usano sistemi di denominazione dei numeri in scala ridotta, è considerato miliardario chi dispone di un patrimonio netto che va dal un miliardo in su di unità di una determinata valuta. Inoltre, il termine centimiliardario (o centesimo miliardario) è comunemente usato per indicare un miliardario con un patrimonio di almeno cento miliardi di dollari. La rivista economica americana Forbes stila ogni anno un elenco di miliardari noti in dollari USA e aggiorna una versione Internet di questo elenco in tempo reale. Il magnate petrolifero americano John D. Rockefeller divenne il primo miliardario in dollari statunitensi nel 1916, e ...

