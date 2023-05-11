Dispone di cifre con sei zeri

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dispone di cifre con sei zeri' è 'Milionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILIONARIO

Perché la soluzione è Milionario? Una persona considerata MILIONARIO possiede un patrimonio finanziario che raggiunge o supera la cifra di un milione di unità monetarie. Questa condizione si caratterizza per la presenza di cifre con sei zeri, indicanti un livello di ricchezza molto elevato. Essere MILIONARIO implica quindi avere un capitale che si estende oltre le normali possibilità economiche di molte persone. La presenza di cifre con sei zeri rappresenta il simbolo di una condizione di grande abbondanza finanziaria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispone di cifre con sei zeri". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Dispone di cifre con sei zeri nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Milionario

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dispone di cifre con sei zeri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispone di cifre con sei zeri" conferma che la soluzione 'Milionario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Milionario

M Milano I Imola L Livorno I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispone di cifre con sei zeri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Milionario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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