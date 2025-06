Per alcuni sono migliaia di miliardi nei cruciverba: la soluzione è Bilioni

BILIONI

Curiosità e Significato di Bilioni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bilioni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bilioni? Bilioni indica una quantità molto grande, pari a mille miliardi (1.000.000.000.000). È un termine usato per esprimere numeri enormi, spesso in economia o astronomia, per rendere più semplice parlare di cifre immense. Quando si dice per alcuni sono migliaia di miliardi, si fa riferimento a un valore che supera il trilione, ovvero un bilione.

Come si scrive la soluzione Bilioni

Hai davanti la definizione "Per alcuni sono migliaia di miliardi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

