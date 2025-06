Si scrive con nove zeri nei cruciverba: la soluzione è Miliardo

MILIARDO

Curiosità e Significato di "Miliardo"

La parola Miliardo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Miliardo.

Perché la soluzione è Miliardo? Il termine miliardo indica il numero che corrisponde a un miliardo di unità, ovvero 1 seguito da nove zeri (1.000.000.000). È una grandezza utilizzata frequentemente in contesti economici e scientifici per esprimere quantità enormi, come la popolazione mondiale o il debito di uno Stato. Comprendere il concetto di miliardo è fondamentale per interpretare correttamente dati e statistiche nella nostra vita quotidiana.

La cifra che gli Inglesi chiamano billionUna cifra a nove zeriSi scrive con tre zeriSi scrive senza essere poetiSi scrive moltiplicando

Come si scrive la soluzione Miliardo

Stai cercando la risposta alla definizione "Si scrive con nove zeri"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

