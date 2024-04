La Soluzione ♚ Migliaia di miliardi

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BILIONI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Migliaia di miliardi: Degli ambiti tecnici, viene letto come "mille miliardi", e in generale si può parlare di migliaia di miliardi (per esempio nel linguaggio giornalistico quando... Il bilione (1000000000000 o 1012) è, nel sistema di denominazione chiamato scala lunga, il numero naturale dopo il 999999999999 e prima del 1000000000001 (cioè un milione alla seconda: 1 000 0002); spesso, all'infuori degli ambiti tecnici, viene letto come "mille miliardi", e in generale si può parlare di migliaia di miliardi (per esempio nel linguaggio giornalistico quando si comunicano le manovre finanziarie statali al grande pubblico). Nel Sistema Internazionale, il prefisso per il bilione è tera. Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, come in altri dove è in uso la scala corta, lo si definisce trillion. Bisogna ricordare che negli ...

